رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از اقدامات این سازمان برای زیباسازی شهری با محوریت مدارس، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد سعید کاشفی، با اشاره به نزدیکی فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس، از تشکیل نشست ستاد استقبال از مهر با حضور دستگاههای مرتبط خبر داد و گفت: در این نشست، اقدامات متنوعی در راستای وظایف سازمانها طراحی و برنامهریزی شد که سازمان سیما و منظر نیز از ابتدای شهریورماه فعالیتهای میدانی خود را در این زمینه آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، ایجاد فضایی شاد و دلپذیر برای شروعی متفاوت همزمان با سال تحصیلی جدید است، افزود: یکی از مهمترین برنامههای این سازمان، ساماندهی فضای سبز منتهی به مدارس و گلکاری میادین سطح شهر به مناسبت فرارسیدن مهر است.
کاشفی در ادامه با تأکید بر ضرورت حذف نازیباییها از چهره شهر، اظهار داشت: رنگآمیزی و اجرای نقاشی دیواری در تعدادی از مدارس مناطق پنجگانه شهرداری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری یزد در پایان خاطرنشان کرد: این فعالیتها در بازه زمانی یکماهه و با اولویت مدارس مناطق کمبرخوردار در حال اجراست.