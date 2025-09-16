پخش زنده
امروز: -
شهردار ارومیه گفت:جشنواره انگور فرصتی بیبدیل برای پویایی اقتصاد شهری و توسعه گردشگری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیدین رحمانی رضائیه در گفتوگو با خبرنگاران به تشریح اهداف هشتمین جشنواره انگور ارومیه پرداخت گفت: افزود: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره توسعه گردشگری و جذب گردشگران از شهرها و استانهای همجوار و حتی استانهای عمقی کشور است.
شهردار ارومیه گفت: در سه روز اول جشنواره نیز شاهد حضور میهمانانی از استانهای مختلف کشور از جمله گیلان، خراسان رضوی، یزد، تهران، اصفهان و به ویژه آذربایجانشرقی و همچنین گردشگران خارجی از کشورهایی مانند فیلیپین، ترکیه و عراق بودهایم.
رحمانی رضائیه تصریح کرد: طی گفتوگوهایی که امور بینالملل شهرداری با گردشگران خارجی انجام دادهاند، آنها این جشنواره را شگفتانگیز و با پتانسیلهای بینالمللی برای جذب گردشگران خارجی عنوان کردند.
وی با اشاره به اهمیت برندسازی انگور عنوان کرد: ایجاد جذابیت و شناساندن شهر ارومیه به مقصدی بسیار جذاب برای گردشگران و سرمایهگذاران از جمله اهداف اصلی ما در برندسازی محصول انگور با اجرای جشنواره فاخر فرهنگی و هنری است.
رحمانی رضائیه یادآور شد: جشنواره انگور فرصتی بیبدیل برای پویایی اقتصاد شهری و توسعه گردشگری است و در این راستا نیازمند همت و مشارکت تمام دستگاهها و بخش خصوصی برای موفقیت حداکثری در نیل به اهداف جشنواره هستیم.
شهردار ارومیه با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی اینوا در خردادماه و تدابیر ویژه استاندار آذربایجانغربی برای توسعه سرمایهگذاری در همه ابعاد خاطرنشان کرد: در تداوم سیاستهای کلی استاندار محترم در راستای توسعه سرمایه گذاری، در تلاشیم با استفاده از ظرفیت محصول انگور و شناساندن ملی و بینالمللی آن توسعه سرمایه گذاری در حوزههای کشاورزی، فرهنگی و گردشگری را رقم بزنیم و برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاران نیز میتواند باشد.