به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛احد یوسفی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: هدف اصلی برگزاری جشنواره انگور در گام نخست معرفی انگور به‌عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی شهر و کمک به صادرات این محصول به استان‌ها و کشور‌های منطقه بود تا از این طریق اقتصاد محلی تقویت شده و درآمدی برای کشاورزان به‌دست آمده و نیز زنجیره تولید این محصول در ارومیه ایجاد شود.

وی افزود: بعد از برگزاری چند دوره، به علت شیوع کرونا و هم‌زمانی تقویم برگزاری جشنواره با ایام سوگواری محرم چندین سال وقفه در برگزاری جشنواره انگور به وجود آمد که در سال‌های اخیر دوباره اجرای این جشنواره در دستور کار قرار گرفته و امسال شاهد برگزاری هشتمین دوره آن هستیم.

عضو شورای شهر ارومیه ادامه داد: متاسفانه با وجود برگزاری چندین دوره اهداف اصلی این جشنواره به دلیل عدم مشارکن برخی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی و اتاق بازرگانی ارومیه در حوزه اقتصادی محقق نشده است.



وی با ابراز گله‌مندی از فراموش شدن فلسفه اصلی جشنواره تصریح کرد: این عدم همکاری نهاد‌های متولی باعث شده است که در بحث آموزش کشت و برداشت انگور و فراوری آن به کشاورزان و بازدیدکنندگان، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه بسته‌بندی انگور و جلوگیری از خام‌فروشی آن و برندسازی این محصول اقدامات خاصی انجام نشود.

یوسفی گفت: شهرداری و شورای شهر ارومیه در حیطه وظایف ماموریتی خود با برگزاری جشنواره شرایط لازم برای معرفی و شناساندن محصولات کشاورزی از جمله ارومیه را فراهم می‌کند، اما بهره‌برداری از این ظرفیت وظیفه دستگاه‌های متولی دیگر است که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی و گردشگری، جشنواره انگور ارومیه موفق به رسیده به اهدافش شده است، اظهار کرد: استقبال مردم از جشنواره انگور، برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، موسیقی، احیای آداب و سنن قدیمی گواه این ادعا هستند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: همچنین با هدف برندسازی انگور ارومیه نیاز است که ائلمان انگور در میادین اصلی شهر نصب شود تا هر گردشگر و مسافری که وارد شهر می‌شود نمادی از انگور و حتی سایر محصولات مانند توت، سیب و ... مشاهده کند و برای این کار نیاز است یک فراخوان ایده‌های خلاقانه توسط شهرداری ارومیه منتشر و اقدام شود.