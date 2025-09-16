به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در نخستین جلسه انجمن میراث فرهنگی استان گفت: این برنامه‌ها با همکاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیگر دستگاه‌های مرتبط به مدت یک هفته تولید و در آبان پخش خواهد شد و هدف آن معرفی جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های کشاورزی، معدنی، صنعتی و فرهنگی استان است.

وی بر تشکیل ستاد تخصصی برای هماهنگی و اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد.

استاندار گفت: خراسان جنوبی با داشتن بیش از سه هزار اثر تاریخی، از استان‌های مستعد در حوزه میراث فرهنگی است که تاکنون ‌هزار اثر آن به ثبت ملی و چند اثر هم به ثبت جهانی رسیده است.

هاشمی افزود: مراقبت واقعی از میراث فرهنگی و آثار تاریخی تنها با همراهی مردم و بخش خصوصی محقق می‌شود.

وی گفت: انجمن‌های میراث فرهنگی در شهرها، دهستان‌ها و روستاها تشکیل شده که وظیفه اصلی آن‌ها حفاظت از آثار تاریخی با همکاری مردم، دهیاران و شوراهای اسلامی است.

برآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم در این جلسه گفت: حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه همگانی است و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند.