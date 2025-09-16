فرماندار میاندوآب بمنظور رفع موانع تولید، حمایت و رسیدگی به مسائل و مشکلات طرح‌های نیمه تمام، از روند احداث یک واحد سردخانه واقع در روستای خیرآباد بخش مرکزی بازدید کرد.

این سردخانه با ظرفیت سالانه ۴ هزار تن، در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع با ۲ هزار و ۲۸۰ مترمربع تأسیسات مسقف، در حال احداث است که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز و بهره برداری از این واحد تولیدی برای تعداد ۷ نفر زمینه اشتغال مستقیم و پایدار فراهم می‌شود.

گفتنی است مجری طرح جهت تکمیل و بهره برداری از این سردخانه متقاضی دریافت تسهیلات بانکی جهت خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار و رؤسای جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب نیز در این بازدید حضور داشتند.