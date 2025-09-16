پخش زنده
در روز اول مهر و در قالب پویش ملی «ایران سرافراز» پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آیین صبحگاهی مدارس به اهتزاز درخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس استان زنجان گفت:پرچمهای مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان به سازمان بسیج دانشآموزی تحویل داده شد.
عباسی افزود:این پرچمها در قالب پویش ملی «ایران سرافراز» میان مدارس دولتی استان توزیع خواهند شد.
وی ادامه داد: تمامی مدارس دولتی استان تحت پوشش این پویش قرار میگیرند و در روز اول مهر، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آیین صبحگاهی مدارس به اهتزاز درخواهد آمد.
عباسی گفت:آغاز سال تحصیلی جدید همچنین با اجرای سرود «ای ایران» و قرائت بیانیه دانشآموزی همراه خواهد بود؛ برنامهای که با هدف تقویت هویت ملی، ایجاد شور و نشاط و یادآوری ارزشهای مشترک ایرانی در میان نسل دانشآموز برگزار میشود.
مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس استان زنجان تأکید کرد: این اقدام نمادین، گامی در جهت تقویت انسجام اجتماعی و پرورش روحیه خودباوری در دانشآموزان است و میتواند اول مهر را به روزی متفاوت و بهیادماندنی برای مدارس استان بدل کند.