در روز اول مهر و در قالب پویش ملی «ایران سرافراز» پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آیین صبحگاهی مدارس به اهتزاز درخواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس استان زنجان گفت:پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان به سازمان بسیج دانش‌آموزی تحویل داده شد.

عباسی افزود:این پرچم‌ها در قالب پویش ملی «ایران سرافراز» میان مدارس دولتی استان توزیع خواهند شد.

وی ادامه داد: تمامی مدارس دولتی استان تحت پوشش این پویش قرار می‌گیرند و در روز اول مهر، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آیین صبحگاهی مدارس به اهتزاز درخواهد آمد.

عباسی گفت:آغاز سال تحصیلی جدید همچنین با اجرای سرود «ای ایران» و قرائت بیانیه دانش‌آموزی همراه خواهد بود؛ برنامه‌ای که با هدف تقویت هویت ملی، ایجاد شور و نشاط و یادآوری ارزش‌های مشترک ایرانی در میان نسل دانش‌آموز برگزار می‌شود.

مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس استان زنجان تأکید کرد: این اقدام نمادین، گامی در جهت تقویت انسجام اجتماعی و پرورش روحیه خودباوری در دانش‌آموزان است و می‌تواند اول مهر را به روزی متفاوت و به‌یادماندنی برای مدارس استان بدل کند.