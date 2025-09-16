به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدرسول حسینی در حاشیه بازدید از روند ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر در این شهرستان، از برنامه‌های گسترده برای توسعه زیرساخت‌های برق در راستای رفع ناترازی خبر داد.

او با بیان اینکه ۶ هکتار زمین رایگان در اختیار یک سرمایه‌گذار قرار گرفته است، افزود: یک نیروگاه خورشیدی چهار مگاواتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در این زمین در حال ساخت است.

حسینی پیش‌بینی کرد این طرح در مدت ۴۵ تا ۵۰ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد و وارد شبکه می‌شود.

او تأکید کرد: طبق تأکید استاندار «فرش قرمز» برای سرمایه‌گذاران در استان پهن است و در شهرستان نیز بستر‌های لازم برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده است.

مجری بخش خصوصی طرح ساخت یک نیروگاه خورشیدی ۴ مگاواتی نیز گفت: برای هر مگاوات برق به یک و نیم هکتار زمین نیاز است و برای این نیروگاه ۶ هکتار زمین از منابع طبیعی دریافت شده است.

حبیب قره باغی افزود: استراکچر‌ها (پایه‌های پنل‌خورشیدی) آماده نصب پنل‌ها هستند و طی ۵۰ روز آینده نصب و اتصال به شبکه انجام خواهد شد.

او تأکید کرد: پنل‌های این نیروگاه از فناوری روز دنیا بهره می‌برند و علاوه بر سطح رویی، از پشت پنل نیز برق تولید می‌کنند که آن را جزو پنل‌های پیشرو در جهان قرار داده است.

مدیر توزیع برق ملایر هم با اشاره به طرح های سه مگاواتی وزارت نیرو گفت: مقرر شده در ۱۷ نقطه از شهرستان، نیروگاه‌های سه مگاواتی توسط وزارت نیرو و شرکت توزیع برق استان ساخته شود که سهم ملایر ۵۱ مگاوات است.

شیردره افزود: این طرح هادر حال اجراست و با بهره‌برداری از آنها در ماه‌های آینده، امکان اتصال به شبکه و استفاده از ظرفیت‌های جدید فراهم خواهد شد.

او تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، ملایر به یکی از شهرستان‌های پیشرو استان در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل خواهد شد و می‌تواند سهم مهمی در رفع ناترازی برق استان ایفا کند.