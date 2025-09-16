پخش زنده
با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک از سال ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک به ۳۰۰ مورد مطابقت بین مجرمان و متهمان در پروندههای قضایی انجام گرفته است.
به گزارش خبرگزلری صدا و سیما ،معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: با اتکا به توان نخبگان داخلی و با ساخت و تولید کیتهای ژنتیک، شاهد یک جهش قابل توجه در فعالیتهای بانک ژنتیک بودیم به نحوی که هم اکنون تعداد پروفایلهای ثبت شده در بانک به بیش از ۲۴۰ هزار پروفایل رسیده است.
دکتر سلحشور با تأکید بر اینکه بانک ژنتیک در کشف و شناسایی متهمان بسیاری از پروندهها به دستگاه قضایی کمک کرده است، افزود: در ۱۳۰ مورد از صحنههای جرم که بدون متهم بودهاند با استفاده از نمونههای موجود در صحنه و استخراج پروفایل آن و مطابقت با نمونههای موجود در بانک به شناسایی متهم دست یافتهایم.
وی همچنین با اشاره به اینکه در مقاطعی و پیش از تولید کیت ژنتیک در داخل کشور سازمان با مشکلاتی در تهیه کیتهای ژنتیک مواجه بود، گفت: اکنون بخش قابل توجهی از کیتها که مورد نیاز آزمایشگاههای ژنتیک سازمان و بانک اطلاعات ژنتیک است، در داخل کشور تولید میشود.