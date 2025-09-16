به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: رویداد ملی اهدای نشان سبز گردشگری به هتل‌های کشور هم‌زمان با مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی (۵ مهر) و هفته گردشگری در تهران برگزار می‌شود و در این مراسم نشان سبز گردشگری به هتل‌هایی اهدا می‌شود که حداقل استاندارد‌های لازم یک هتل سبز را داشته باشند.

سیدجواد موسوی درباره شاخص‌های هتل‌های سبز افزود: اجرای عملیات مرتبط با بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند و تعامل با جامعه محلی، شاخص‌های موردنظر برای انتخاب هتل سبز هستند.

او تصریح کرد: براساس فراخوان صادره، ارائه توصیه نامه از طرف دستگاه‌های متولی در حوزه آب، برق، گاز، پسماند و محیط زیست، در انتخاب هتل سبز تاثیرگذار است.

او با اشاره به وجود ۲۸۴ هتل در خراسان رضوی که بیش از ۹۰ درصد آنها در مشهد قرار دارد و ۴۹ هتل از این تعداد، ۴ و ۵ ستاره هستند، گفت: تعداد بالای هتل‌های مشهد در مقایسه با سایر شهر‌های کشور و اقدامات مثبت این هتل‌ها برای توسعه گردشگری سبز، زمینه را برای انتخاب مشهد به عنوان شهر پایلوت طرح گردشگری سبز، تسهیل کرده است.

دبیر کارگروه گردشگری سبز اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم گفت: پس از انتخاب مشهد به عنوان شهر پایلوت گردشگری سبز، جلسات متعددی با جامعه هتل‌داران و هتل‌های منتخب مشهد با همکاری شرکت آب، برق، گاز و مدیریت پسماند شهرداری مشهد برگزار شده است.

سعید برزگر افزود: برنامه آموزشی توجیهی در این راستا ارائه شده است به نحوی که هم‌اکنون هتل‌های مشهد، پیشران استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور هستند.

نخسیتن دوره اعطای نشان سبز هتل‌های ایران، مهرماه، هم‌زمان با هفته گردشگری در تهران برگزار می‌شود.