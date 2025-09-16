

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت جهادگران بسیجی دانشگاه فرهنگیان استان و با همکاری بسیج و سپاه ناحیه بهمئی ۶ باب مدرسه مدرسه و کلاس درس در مناطق مختلف بخش ممبی شهرستان بهمئی مرمت و بهسازی شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی گفت: بازسازی و مرمت مدارس مناطق کم برخوردار، رنگ آمیزی و نقاشی مدارس روستا‌ها، لوله کشی، برق کشی، جوشکاری، بتن ریزی، قالب بندی و شیب بندی در برخی کار‌ها از مهمترین اقدامات این گروه‌های جهادی در بخش ممبی شهرستان بهمئی است.

سرهنگ مهدی غلامی نژاد با بیان اینکه ۵۰ دانشجوی بسیجی دختر و پسر در قالب اردو‌های جهادی به مدت یک هفته اقدام به بهسازی، رنگ آمیزی و مرمت مدارس این شهرستان کردند، افزود: در توافق با گرو‌های جهادی رفع مشکلات آموزشی و شاداب سازی مدارس مناطق محروم در تعطیلات تابستان امسال در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ غلامی نژاد با اشاره به اینکه، رنگ آمیزی، نقاشی، خطاطی، مرمت، تعمیرِ میز و صندلی‌ها از دیگر اقدامات این گروه جهادی در بخش ممبی بوده است اضافه کرد: بسیج دانشجویی، در دو گروه خواهران و برادران در قالب چندین طرح مختلف تاکنون ۱۰۰ نفر روز نیرو‌های آموزش دیده را برای بهینه سازی فضا‌های آموزشی به کار گرفته است.