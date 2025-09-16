پیکر مادر شهید غلامعلی عبادی در مراغه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حاجیه خانم نورسته عباس زاده مادر شهید غلامعلی عبادی به خاطر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

پیکر این مادر شهید دوران دفاع مقدس بردوش مردم شهید پرور مراغه تشییع و در گلشن زهرای این شهر به خاک سپرده شد.

پاسدار وظیفه غلامعلی عبادی نهم اردیبهشت سال ۴۶ در مراغه متولد و سوم بهمن سال ۶۶ در ماوت به شهادت رسید.

مردم شهید پرور مراغه در دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید برای دفاع و پاسداری از تمامیت ارضی ایران اسلامی تقدیم کردند.