سرپرست دانشگاه جامع علمی، کاربردی اردبیل گفت: امسال بر اساس نیازسنجی‌های کارگروه این مرکز علمی، ۹ کد رشته‌ محل جدید به مجموع رشته‌های تحصیلی این دانشگاه در این استان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل حجت تقدیسی افزود: امسال سه رشته در مقطع کاردانی و ۶ رشته در مقطع کارشناسی به مجموع رشته های دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان اردبیل اضافه شد.

وی اظهار کرد:‌ رشته های جدید اضافه شده شامل بازیگری، کسب و کار دیجیتالی، ایمنی و حفاظت ساختمانی در مقطع کاردانی و رشته‌های طراحی زیورآلات، موسیقی گرایش نوازندگی ساز ایرانی، مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث، دامپروری و مکانیزاسیون کشاورزی، امو زراعی و باغی و آموزش‌های فرهنگی و هنری در مقطع کارشناسی است.

وی با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در ۱۰۶ کد رشته دانشجو می پذیرد، اضافه کرد: تمام این رشته ها بر اساس نیاز استان و نیاز بازار کار تدوین، تصویب و ایجاد می‌شود.

سرپرست دانشگاه جامع علمی، کاربردی استان اردبیل بیان کرد:‌ بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ۷۹/۶ فارغ التحصیلان این دانشگاه مشغول کار شده اند.

تقدیسی با بیان اینکه تاکنون ۳۵ هزار دانشجو در رشته های مختلف از مراکز وابسته به دانشگاه جامع، علمی کاربردی استان اردبیل فارغ التحصیل شده اند، ادامه داد:‌ چهار هزار و ۲۰۰ دانشجو در سطح استان نیز در حال تحصیل و مهارت آموزی هستند.

وی از فعالیت ۹ مرکز آموزشی وابسته به دانشگاه جامع، علمی کاربردی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: ۶ مرکز آموزشی در شهرستان اردبیل ، ۲ مرکز آموزشی در شهرستان پارس آباد و یک مرکز آموزشی نیز در شهرستان گرمی فعال است.