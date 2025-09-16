پخش زنده
دهمین مرحله اردوی تیم گلبال جوانان کشورمان، ویژه اعزام به مسابقات پاراآسیایی، در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم گلبال جوانان کشورمان، ویژه اعزام به مسابقات پاراآسیایی، ۲۵ شهریور تا اول مهر در تهران برگزار میشود. در این مرحله از اردو، ۹ ورزشکار برتر کشور با هدف ارتقاء آمادگی جسمانی، فنی و تاکتیکی به مدت هفت روز زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.
یوسفیان، سرمربی تیم گلبال جوانان گفت: این مرحله از اردو یکی از مهمترین فرصتها برای تیم ماست تا بتوانیم هماهنگی و انسجام بیشتری بین بازیکنان ایجاد کنیم. با توجه به سطح بالای رقابتها در مسابقات پاراآسیایی جوانان، ضروری است که ورزشکاران در بهترین شرایط بدنی و ذهنی قرار داشته باشند.
وی افزود: تلاش ما بر این است که با برنامهریزی دقیق و تمرینات منسجم، نقاط ضعف را برطرف کنیم و استراتژیهای جدیدی را برای بازیهای پیشرو تمرین کنیم.
یوسفیان گفت: همچنین به جوانان فرصت داده میشود تا در شرایط مسابقه شبیهسازی شده تمرین کنند و تجربه حضور در فضای رقابتی را کسب نمایند.
سرمربی تیم گلبال جوانان با اشاره به اهمیت حمایتهای فدراسیون و مسئولان ورزشی، افزود: همکاری و حمایتهای مستمر فدراسیون نابینایان و کم بینایان و همچنین امکانات فراهم شده در این اردو، باعث شده که شرایط مناسبی برای تمرینات فراهم شود. این امر نقش بسزایی در انگیزه و پیشرفت بازیکنان دارد.
وی گفت: هدف اصلی ما، اعزام تیمی آماده و منسجم به مسابقات پاراآسیایی جوانان است تا بتوانیم علاوه بر کسب مدالهای رنگارنگ، نام ایران را در عرصههای بینالمللی بیش از پیش مطرح کنیم.
یوسفیان افزود: مسابقات پاراآسیایی جوانان، از مهمترین رویدادهای چندورزشی است که چهار سال یک بار پس از بازیهای آسیایی جوانان با حضور ورزشکاران معلول جوان برگزار میشود. نخستین دوره آن در سال ۲۰۰۹ در توکیو ژاپن برگزار شد. این رقابتها فرصت مناسبی برای جوانان ورزشکار است تا تواناییها و شایستگیهای خود را به نمایش بگذارند.
مهدی غفوری، طاها کرامتی، علیرضا رسولی، حسین کرمیمقدم، عبدالاحد صالحزهی، علی ریگی، بنیامین قبادی، احمدرضا قاسمی و سید علی موسوی ملی پوشان دعوت شده به این مرحله از اردو هستند.
عادل نجفی به عنوان مربی بدنساز، رحمت الله حسینی مقدم و صاحب یوسفی به عنوان مربی با سرمربیگری محمود یوسفیان در این مرحله از اردو حضور دارند.