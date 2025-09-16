پخش زنده
با حضور بیش از ۴ هزار نفر از مردم سقز جشن بزرگ زانستی در پارک مولوی کرد سقز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هرساله همزمان با بازگشایی مدارس جشن بزرگی با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، نخبگان علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در سقز برگزار میشود،که امسال این مراسم در پارک مولوی کرد سقز برگزار شد.
در این مراسم گروههای مولودی خوانی، دف نوازی، سرود دانش آموزی، اجرای شعر و دکامه بخشهایی از مراسم بود که علاوه بر آن برپایی ایستگاه نقاشی، غرفههای پذیرایی و آتش بازی با حضور مردم اجرا و بر پا شد.
در پابان این مراسم از مجموعه معلمان نمونه، دانش آموزان نخبه، نخبگان، مدال آوران و بازنشستگان با حضور فرماندار و مجموعه مدیران سقزی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.