به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هرساله همزمان با بازگشایی مدارس جشن بزرگی با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، نخبگان علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در سقز برگزار می‌شود،که امسال این مراسم در پارک مولوی کرد سقز برگزار شد.

در این مراسم گروه‌های مولودی خوانی، دف نوازی، سرود دانش آموزی، اجرای شعر و دکامه بخش‌هایی از مراسم بود که علاوه بر آن برپایی ایستگاه نقاشی، غرفه‌های پذیرایی و آتش بازی با حضور مردم اجرا و بر پا شد.

در پابان این مراسم از مجموعه معلمان نمونه، دانش آموزان نخبه، نخبگان، مدال آوران و بازنشستگان با حضور فرماندار و مجموعه مدیران سقزی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.