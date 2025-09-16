معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: در ساختار حمایتی همگرا، تلاش شده است تا برنامه‌هایی طراحی شود که به بازی‌سازان کمک کند تا به صورت مستمر و پایدار در صنعت بازی فعالیت کنند.

احسان جازم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هدف نهایی از راه‌اندازی ساختار همگرا، ایجاد یک چرخه حمایتی است که تمامی اجزای صنعت بازی، از جمله بازی‌سازان، بازیکنان، سرمایه‌گذاران، نهاد‌های دولتی و سایر ارگان‌های فعال در این صنعت را به هم متصل کند.

وی افزود: امسال پویش همه بازی با حضور موثر بازی سازان راه اندازی شد و پس از جنگ ۱۲ روزه، بازی سازان این بازی‌ها را به صورت رایگان در اختیار بازیکنان قرار دادند. قرار است یک لیگ برای این پویش داشته باشیم که جزئیات آن به زودی منتشر می‌شود.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: هدف پویش همه بازی این بوده که بازی را به عنوان یک فرایندی که بتوان از آن درآمدزایی کرد و یا به عنوان یک شغل صنعتی به آن نگاه کرد، معرفی کند.

جازم افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی در صنعت بازی ایران، بقا و ادامه فعالیت استودیو‌های بازی‌سازی پس از موفقیت‌های اولیه است. بسیاری از استودیو‌ها بعد از موفقیت در مراحل اولیه، به دلایل مختلف مجبور به تعطیلی می‌شوند.

وی از تمامی بازیکنان خواست که بازی‌های ایرانی را از منابع معتبر خریداری کنند و از بازی‌های کرک شده و قفل‌شکسته استفاده نکنند.

معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: تولید بازی‌های باکیفیت نیازمند تلاش و زمان زیادی است و این بازی‌ها با زحمت و تلاش تیم‌های جوان ایرانی ساخته می‌شوند که باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم.