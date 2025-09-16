پروژههای عمرانی لرستان با تصمیمات شورای فنی دنبال میشوند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: تصمیمات لازم با هدف حمایت از پیمانکاران متعهد، رفع تعلل در اجرای طرحها و ارتقای کیفیت پروژههای عمرانی استان بر اساس مصوبات شورای فنی اتخاذ میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در جلسه شورای فنی استان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این شورا حمایت از پیمانکاران توانمند و متعهد و همچنین رسیدگی به اختلافات میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران است.
مهدی مجیدی ادامه داد: پروندههایی که به دلیل تاخیر در اجرای پروژهها یا کاهش کیفیت اجرا شکل میگیرد، در این شورا مطرح و با حضور دستگاههای اجرایی، نمایندگان پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح بررسی میشود.
معاون استاندار لرستان اظهار داشت: در جلسه امروز سه پرونده در دستور کار قرار داشت که به دلیل حساسیت موضوع، بررسی یکی از آنها بیش از یک ساعت به طول انجامید و پس از بحث و تبادل نظر، جمعبندی و رایگیری اعضا صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مجیدی با بیان اینکه شورای فنی در صورت لزوم میتواند نسبت به خلع ید پیمانکار یا خاتمه پیمان اقدام کند تصریح کرد: برگزاری منظم این نشستها با هدف ارتقای کیفیت پروژههای عمرانی و جلوگیری از تعلل در اجرای طرحها در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۶ جلسه شورا برگزار شده است.