رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: استان تهران به عنوان سومین استان کشور در دهه اول مهر سالجاری به سامانه فوریتهای اداری (فؤاد ۱۲۸) متصل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کامل داودی در نشست مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان تهران با تبیین دلایل نارضایتی مراجعان از نظام اداری کشور از پیوستن دستگاههای اداری استان تهران پس از استانهای قزوین و البرز به سامانه ۱۲۸ فواد (فوریتهای اداری) در دهه اول مهر سالجاری خبر داد.
وی افزود: تأسیس مرکز فوریتهای اداری، یک گام مهم در راستای پاسخگویی فوری در نظام اداری، اعتماد عمومی، رفع مشکلات و ارائه خدمات مطلوب به مردم است.
وی با اشاره به اینکه ۴ هزار و ۶۰۰ خدمت از طریق دستگاههای اجرایی به مردم ارائه میشود، افزود: سامانه فواد ۱۲۸ فقط نحوه ارایه خدمت را پایش میکنند و صرفا به شاخصهای هفتگانه که پیش نیاز ارایه خدمات با کیفیت به مردم است، میپردازد.
کامل داودی یادآور شد: شعار فواد این است که میخواهد به درخواست شهروند در کمتر از سه ساعت رسیدگی کند.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: قرار است هر سه ماه یکبار کارنامه اختصاصی برای دستگاهها صادر تا دستگاههای دارای رتبه عالی و خوب مورد تشویق قرار گیرند و در خصوص دستگاههای دارای رتبه متوسط نیز ضمن دریافت آموزش لازم، تصمیم گیری خواهد شد.
در ابتدای این نشست، «محمد جوربنیان» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به نقش و جایگاه روابط عمومی در دستگاههای اجرایی، روابط عمومی را قلب تپنده دستگاههای اجرایی و چشم و چراغ ادارات دانست.
وی اشاره کرد: یکی از مهمترین نقشها و کارکردهای روابط عموی ها، نقش اطلاع رسانی و تبلیغات است که از عوامل مهم، بسترساز و پیاده سازی سامانه فواد است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی ما خدمت به مردم است و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی خدمت گذار مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری وظایف خود را در راه خدمت به مردم به نحو شایسته انجام دهند.