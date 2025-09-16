پخش زنده
امروز: -
رییس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر لزوم برنامهریزی برای گنجاندن مهارتآموزی در دستور کار دانشگاهها، گفت: اولین و مهمترین نکته، ماموریتگرا بودن آموزشعالی در هر استان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر غلامرضا اکبریزاده در خصوص اهمیت حرکت دانشجویان و فارغالتحصیلان به سمت مهارتآموزی اظهار کرد: یکی از اهدافی که آموزش عالی باید در کشور دنبال کند این است که دانشجوی ما بعد از فارغالتحصیلان بیکار نماند و بتواند شغلی متناسب با علمی که یادگرفته را پیدا کند.
وی افزود: دانشجو باید بتواند در کنار گذراندن واحدهای درسی، واحدهای مهارتی متناسب با رشته تحصیلی خود را نیز بگذراند و به این نکته باید توجه شود. در این زمینه متاسفانه آمار بسیار بدی از فارغالتحصیلان بیکار یا فاقد حرفه مناسب، داریم.
اکبریزاده با اشاره به مزیتهای حرکت دانشجویان به سمت مهارتآموزی بیان کرد: اولین و مهمترین مزیت حرکت به سمت مهارتآموزی برای دانشجو این است که مهارت متناسب با آموزشی که گذرانده، کسب میکند و این مساله باعث میشود تا دانشجو پس از فارغالتحصیلی بیکار نماند. طبیعتا برخی از مراکز فنی و حرفهای نیز پس از ارایه آموزش گواهینامههای معتبری ارائه میدهند که میتواند برای دانشجویان و داوطلبان، مفید باشد.
وی اظهار کرد: همچنین مهارتآموزی کیفیت رشته تحصیلی دانشجو را بالا میبرد. به این معنا دانشجویی که این آموزشها را میگذراند، میتواند به صورت ملموس با قسمتهای عملی رشته خود آشنا شود و عملی بودن این فرایند باعث میشود تا فرد از چیزی که خوانده، بهره کافی را ببرد.
رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص تاثیر مهارتآموزی بر اشتغال پایدار گفت: یکی از مهمترین اهداف آموزش مهارتهای حرفهای، قرار دادن فرد در یک موقعیت شغلی مناسب است. امروز متاسفانه آمار بدی از اشخاصی که نتوانستند کار مناسبی پیدا کنند، داریم. اگر ما علت این آمار را ریشهیابی کنیم، علت اصلی آن یاد نگرفتن مهارت حرفهای از سوی نهاد آموزشی یا در رشته تحصیلی خود دانشجو است.
این استاد دانشگاه افزود: اگر مهارتها به خوبی به افراد آموزش داده شود، مطمئنا بیکار نخواهند ماند. از مهمترین شاخصهای یک دانشگاه خوب این است که فارغالتحصیلان آن دانشگاه بیکار نمانند. برخی از دانشگاههای شاخص در این زمینه پیشرو هستند و فارغالتحصیلان آنها نه تنها بیکار نمیمانند بلکه درصد بالایی از آنها به کارآفرین تبدیل میشوند. اینها مزایای حرکت یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی به سمت مهارتهای حرفهای است.
اکبریزاده با توصیه بر لزوم برنامهریزی برای گنجاندن مهارتآموزی در دستور کار دانشگاهها، گفت: ماموریتگرا بودن آموزش عالی در هر استان اولین و مهمترین نکته است. فعالیت دانشگاه بدون ماموریت مشخص، چیز خوبی نیست و باید اهدافی تعریف شود تا استادهای دانشگاهها طبق ماموریتهای تعریفشده گام بردارند. استانهای مختلف ممکن است بنا بر مقتضیات خاص خود ماموریتهای متفاوتی داشته باشند و هر استان شاخصهای خود را دارد؛ بنابراین شاخصهای مختلف میتواند به تعریف این ماموریتها کمک کند و به نظر من این موضوع میتواند خیلی مفید باشد.
وی با اشاره به نقش خود دانشجویان در کسب مهارتهای حرفهای بیان کرد: یکی از مهمترین شاخصهای مراکز آموزشی، گنجاندن واحدهای عملی در کنار واحد درسی است. توصیه دیگر من این است که خود داوطلبان نیز پیگیر آموختن مهارتهای حرفهای متناسب با شغل خود باشند. ممکن است برخی دانشگاهها ماموریت متناسب با همه مهارتها را نداشته باشند. اگر خود دانشجو اهمیت دهد و بتواند برنامههای حرفهای را مطابق با آموزشهای خود دنبال کند و مهارت حرفهای متناسبی داشته باشد، به هیچ وجه بیکار نمیماند.