رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی صبح امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان میرآباد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجانغربی در ابتدای این سفر با اهالی روستای شیوه مردان میرآباد دیدار و گفتوگو کرده و پارک بوستان این روستا را نیز مورد بهرهبرداری قرار داد.
استاندار آذربایجانغربی در این سفر از پروژههای عمرانی، زیرساختی، بهداشتی و گردشگری منطقه بازدید و با جمعی از اهالی و فعالان محلی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
استاندار آذربایجانغربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی همراهی میکنند.