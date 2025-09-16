پخش زنده
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: همدلی ملی برای نجات نخیلات کشور از آفت سرخرطومی حنایی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلیلیمقدم، در روز ملی خرما (۲۵ شهریور)، نسبت به تهدید جدی آفت سوسک سرخرطومی حنایی هشدار داد و بر لزوم همدلی ملی استفاده از فناوریهای نوین، ارتقای آموزش و مشارکت کامل باغداران برای حفظ نخیلات و تضمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
وی افزود: این آفت میتواند با نابودی کامل درختان، امنیت غذایی و معیشت هزاران خانواده را به خطر اندازد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: خسارت این آفت جبران ناپذیر است و اختصاص به موقع اعتبار برای مدیریت موفق این آفت، یک ضرورت است.
مریم جلیلیمقدم افزود: سازمان حفظ نباتات اقدامات گستردهای را برای مقابله با این آفت آغاز کرده است. برگزاری کارگاههای تخصصی، تورهای ترویجی و آموزشهای رسانهای و انتشار کتابچه های تخصصی برای افزایش سطح آگاهی ، باغداران از جمله این اقدامات است .
وی ، بهرهگیری از تزریق سم به تنه نخل، دستگاههای مایکروویو و کیتهای تشخیص سریع بیماری را از دیگر روشهای مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی دانست.
رئیس سازمان حفظ نباتات ضمن تبریک روز ملی خرما، این روز را فرصتی برای یادآوری چالشهای پیش رو و قدردانی از تلاش نخلکاران و بهرهبرداران این محصول دانست .
جلیلیمقدم خرما را میراث ماندگار سرزمینهای گرم و کویری ایران با جایگاهی ویژه در سفره مردم و اقتصاد کشور توصیف کرد ونگهداری از این سرمایه ملی را وظیفه همگانی دانست.