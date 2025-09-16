رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: جهادگران با روحیه ایثار و اخلاص، موتور محرک پیشرفت و آبادانی در کشور بوده و نقشی اساسی در تحقق شعار ایران قوی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در اجلاسیه ملی مجمع عالی جهادگران کشور در مجتمع کلاهدوز شهمیرزاد، با بیان اینکه گروه‌های جهادی الگوی عملی خدمت بی‌منت هستند، اظهار کرد: «جهادگران با روحیه ایثار و اخلاص، موتور محرک پیشرفت و آبادانی در کشور بوده و نقشی اساسی در تحقق شعار ایران قوی ایفا می‌کنند.»

وی با اشاره به مأموریت‌های بسیج سازندگی گفت: «توسعه عدالت‌محور، محرومیت‌زدایی و ایجاد امید در دل مردم، از مهم‌ترین رسالت‌های جهادگران است. امروز ما به سازماندهی دقیق‌تر، هدفمندسازی اقدامات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی نیاز داریم تا بتوانیم خدمات گسترده‌تر و اثرگذارتری در مناطق محروم ارائه کنیم.»

سردار زهرایی، بر ضرورت هم‌افزایی میان گروه‌های جهادی و مسئولان اجرایی کشور تأکید کرد و افزود: «همکاری نزدیک جهادگران با دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مردمی، مسیر حل مشکلات را کوتاه‌تر و اعتماد مردم به نظام را تقویت می‌کند. هر گروه جهادی باید با شناسایی اولویت‌های منطقه‌ای، طرح و برنامه مشخص برای خدمت داشته باشد تا بتوانیم به صورت علمی و کارآمد پیش برویم.»

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور همچنین از تلاش‌ها و دستاورد‌های گروه‌های جهادی استان سمنان تقدیر کرد و گفت: «جهادگران این استان همواره در میدان خدمت‌رسانی پیشگام بوده‌اند و فعالیت‌های آنان الگویی برای سراسر کشور است. امروز در شهمیرزاد شاهد همدلی، نشاط و عزم راسخ جوانانی هستیم که می‌خواهند گره از کار مردم باز کنند.»

او در پایان با دعوت از جوانان برای پیوستن به جریان جهادی کشور، خاطرنشان کرد: «آینده ایران با دستان توانمند جهادگران ساخته می‌شود و هر جوانی که قدم در این مسیر بگذارد، در حقیقت در ساختن فردای روشن کشور سهیم شده است.»