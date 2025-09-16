به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، افزود: این طرح با هدف پایش وضعیت آلایندگی و ایمنی خودرو‌های سرویس مدارس، از ۲۴ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهرماه اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری این ستاد با پلیس راهور تهران بزرگ در اجرای این طرح گفت: بنا بر تدبیر پلیس و مدیریت شهری و با توجه به اهمیت ایمنی و فنی سرویس‌های مدارس، گروههای کنترل کنار جاده‌ای برای بررسی وضعیت فنی و آلایندگی این خودرو‌ها مستقر شده‌اند.

میرزایی قمی خاطرنشان کرد: در گذشته، اینگونه کنترل‌ها با شروع فصل سرما و تشدید آلودگی هوا برای پایش خودرو‌های سنگین انجام می‌شد، اما امسال به صورت پیشگیرانه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در قالب طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۴»، موضوع ابتدا بر سرویس‌های مدارس متمرکز شده است.

وی افزود: در مراحل بعدی این طرح، خودرو‌های ناوگان عمومی سنگین و همچنین خودرو‌های شخصی نیز مشمول این کنترل‌ها خواهند شد.

میرزایی قمی در تشریح فرآیند اجرایی طرح گفت: خودرو‌ها به صورت تصادفی متوقف و وضع فنی و میزان آلایندگی آنها با استفاده از تجهیزات دقیق سنجیده می‌شود. همچنین خودرو‌هایی که شرایط ایمنی و فنی مطلوب را نداشته باشند، توسط پلیس راهور جریمه می‌شوند و در صورت داشتن گواهی معاینه فنی معتبر و رعایت نکردن استاندارد‌های لازم در زمان کنترل، گواهی آنها توسط پلیس راهور ابطال خواهد شد. در این طرح خودرو‌های دودزا نیز جریمه و پلاک آنها فک می‌شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران با تأکید بر اینکه در این طرح علاوه بر اهداف محیط زیستی، کاهش آلودگی هوا و توقف خودرو‌های دودزا، جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی نیز مدنظر است، تصریح کرد: بدیهی است برنامه ریزی و پیش بینی هرگونه اقدامی نیازمند ارزیابی اطلاعات و تحلیل درست شرایط موجود است.

به گفته وی، در این طرح اطلاعاتی نظیر درصد خودرو‌های فاقد معاینه فنی و یا درصد مردودی خودرو‌های دارای معاینه فنی از آزمون آلایندگی احصاء و گرد آوری می‌شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در خصوص دلایل ابطال معاینه فنی برخی از خودرو‌ها در شهر از سوی پلیس، گفت: براساس ضوابط جاری اعتبار گواهی معاینه فنی از زمان صدور تا تاریخ انقضای درج شده در گواهی معاینه فنی و یا بروز نقص در خودرو است و پلیس در صورت مشاهده خودروی دارای نقص از قبیل دودزا بودن و استفاده از تجهیزات غیر مجاز و نقص در روشنایی گواهی معاینه فنی را باطل و این خودرو‌ها بایستی بلافاصله نسبت به رفع ایراد و مراجعه مجدد به مراکز مجاز برای اخذ گواهی معاینه فنی اقدام کنند.

میرزایی قمی ادامه داد: این موضوع حتی برای خودرو‌های سانحه دیده در تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نیز تأکید شده که در صورت سانحه یا تصادف برای وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی با تشخیص کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی، خودرو بایستی مجددا نسبت به انجام و اخذ معاینه فنی خودرو اقدام کند.

وی با بیان اینکه اعتبار گواهی معاینه فنی خودرو‌های عمومی بر اساس سن ۳ یا ۶ ماهه و خودرو‌های شخصی یکساله بوده و ممکن است در این بازه خودرو از شرایط هنگام معاینه فنی خارج شود، توضیح داد: مراجعه حداقل سالی یک بار یک بحث قانونی برای ساماندهی وضع خودرو‌ها پس از چهار سال از زمان تولید است که به صورت کلان برنامه ریزی شده ولی خودرو‌ها نیاز دارند که از خدمات مراکز معاینه فنی به عنوان مراجع و آزمایشگاه‌های معتمد تشخیص ایرادات فنی در خودرو به عنوان بخش مهمی از نگهداشت خودرو چندین مرتبه در سال استفاده کنند.

میرزایی قمی از رانندگان سرویس مدارس یه عنوان یک مسئولیت اجتماعی درخواست کرد برای حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان عزیز و سرنشینان نسبت به پایش مستمر و انجام دوره‌ای معاینه فنی خودروی خود اقدام و به ویژه پس از هر تعمیر اساسی در بخش‌های ایمنی به مراکز معاینه فنی مراجعه و از سلامت فنی خودروی خود اطمینان حاصل کنند.