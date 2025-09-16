پخش زنده
معاون امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندر بوشهر گفت: ۵۰۰ دستگاه خودرو برای سرویس دهی به مدارس بوشهر تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا پیشین زاده با اشاره به اینکه سرویس مدارس در سالهای گذشته ناقص انجام میشد گفت: امسال بخش خصوصی در اجرای این طرح مشارکت میکند و شرکت طرف قرارداد سازمان حمل و نقل شهرداری بندر بوشهر، موظف است سرویس مدارس را ساماندهی و نمایندهای به مدارس معرفی کند.
وی افزود: هرمدرسه یک نماینده شرکت معرفی میکند تا از طریق آن سرویس را برای دانش آموزان خود بگیرد و شرکت هم مکلف است که با همه سرویسهای مدارس قرارداد منعقد کند اولیاء هم توجه کنند که شهرداری پروانه بهره برداری را براساس قرارداد میان اولیاء، سرویس و فردی که کار سرویس را انجام میدهد و شرکت صادر میکند.
پیشین زاده اضافه کرد: شرکت مکلف است مشخصات خود دانش آموز، فردی که سرویس را انجام میدهد را در سامانه سپند ثبت کند.
وی بیان کرد: در بوشهر ۱۰۰ مدرسه داریم که باید ۵۰۰ دستگاه خودرو برای سرویس دهی این مدارس در نظر گرفته شود شهریه سرویسها نیز ۳۸ درصد افزایش یافته است.
پیشین زاده عنوان کرد: نرخ سرویس مینی بوس در خود مناطق ۶۵۰ تومان و بین مناطق ۹۰۰ تومان، نرخ سرویس وَن در خود مناطق ۸۰۰ تومان و بین مناطق یک میلیون تومان، نرخ سرویس سواری در خود مناطق یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان و بین مناطق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی تاکید کرد: چنانچه رانندهای بالاتر از نرخ مصوب دریافت کند یا بیشتر از ۴ نفر که ظرفیت خودرو سواری است دانش آموزان را سوار کند تخلف محسوب شده وخانوادهها میتوانند با سامانه ۱۳۷ بازرسی شهرداری بندر بوشهرتماس گرفته و تخلف را اعلام کنند که در این صورت مجوز لغو و با راننده برخورد میشود.
معاون امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندر بوشهر گفت: سرویس مدارس دارای برچسب و شماره است و خانوادهها براساس همان برچسب و شماره میتوانند تخلف را اعلام کنند.