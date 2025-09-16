اسامی چکیده مقالات پذیرفته‌شده برای شرکت در مرحله انتخاب مقالات دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی اعلام شد.

اسامی پژوهشگران و عناوین چکیده مقالات پذیرفته‌شده به شرح زیر است:

۱. جهانشیر یاراحمدی، مردم‌شناسی آیین‌های مرگ و زندگی در جنوب ایران و «تِلِن جِرین» نمایش‌های شادی‌آور کرانه‌های شمالی خلیج فارس

۲. کورش سلمانی دهباز، نمایش آیینی و سنتی؛ حفظ و پویایی در جهان معاصر

۳. شهرام احمدزاده و مینا سالاری نهند، خوانش تطبیقی هوبریس و الگوی مقاومت در تراژدی یونانی و تعزیه ایرانی

۴. پریسا کیومرثی و محمدرضا رسولی، مشارکت جامعه محلی و پارادایم تغییر در نمایش‌های آیین و سنتی ایران با تکیه بر کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو (مطالعه موردی: تعزیه و نقالی)

۵. امید زمانی، بررسی دو نمایش عروسکی «خیمه‌شب‌بازی» ایرانی و بلاگانی روسی

۶. محمد اعظم‌زاده و جواد تولمی، بازتاب بازی‌های آیین و نمایشی در پیوند با آیین عیاری در بررسی نقش نگاره‌های دوره دوم زندگی رضا عباسی

۷. حسین ظاهری، ابر خیال

۸. سجاد یاری و داریوش نصیری، ابر واقعیت نازنانه زن‌پوش در نمایش تعزیه

۹. داریوش نصیری، شناخت اصول و قواعد روایت در طومار جامع هفت لشکر با تاکید بر نظریه روایت‌شناسی ژرار ژنت

۱۰. سیاوش قائدی، اجراگر آیین و بازشناسی هویت شهری با تکیه بر پدیدارشناسی تجربی بدن‌مند فضا‌های شهری در آیین نخل‌گردانی یزد

۱۱. مهدی چاکری، از تخت‌حوضی تا فیلم فارسی؛ بازنمایی سیاه‌بازی در سینمای پیش از انقلاب

۱۲. سپیده ضیایی‌نژاد، نقد نمایش‌های شادی‌آور زنانه بر اساس نظریه جینوکریتیک الین شوالتر (نمونه: «خاله‌رورو» و «مورچه‌داره»)

۱۳. میر محمدرضا حیدری، از دوبارکه تا خلیفه‌سوزان؛ دگردیسی آیین آتش‌زدن عروسک در سنت‌های نمایشی ایران

۱۴. آریو تهرانی، از صحنه آیین تا صفحه آنلاین؛ پژوهشی بر دگردیسی حافظه جمعی شبیه‌خوانی و بازنمایی در عصر دیجیتال

۱۵. زهرا شیخ‌الحکمایی، تن‌پوش‌های نمایشی در جشن‌ها و سرگرمی‌های سنتی ایران

۱۶. جواد انصافی، جایگاه نمایش سیاه‌بازی

۱۷. محمدرضا آزادفر، چال‌بازی؛ معرفی، احیا و بررسی شیوه‌های اجرایی نمایش زنده–عروسکی فراموش‌شده با توجه به نقش چاله در زندگی روستایی طالقان

۱۸. محمد دهقانی هراتی، تحلیل تجربی روایت داستان‌های ایرانی با بهره‌گیری از شیوه‌های وایانگ کولیت

۱۹. مسعود شامی خاتونی، بازیگر آیینی در آیین بازیگری

۲۰. نگین کشفی، در سایه سکوت و آستانه بیان؛ بازخوانی مؤلفه‌های نمایش آثار هنرمندان مکتب ندیده با نظریه مفهوم کودکی جورجو آگامبن

۲۱. غلامحسین دولت‌آبادی، پارودی، وارونگی و نقد قدرت؛ کارناوالیسم در نمایشنامه «سعدی هملت می‌شود»

۲۲. بابک عینی، زن غایب؛ واکاوی حذف زنان از نمایش‌های سنتی ایران (مطالعه موردی: آیین نمایشی ناقالدی)

۲۳. مهدی دریایی، مروری بر مجالس شبیه‌خوانی میرزا عباسقلی حمزه (ملقب به میرزا رضا)

۲۴. نرجس ابراهیمی غانمی، نقش مقتل‌های عربی در شکل‌گیری ساختار اجرای تعزیه در میان اعراب خوزستان؛ تحلیلی تطبیقی با تعزیه سنتی ایران

۲۵. رضا عاشوری‌فر، واکاوی بینامتنی نظریه بوم‌شناسی فرهنگی و نمایشگری‌های آیینی سور کاروانی گیلان (مطالعه موردی: «یاوری برنج» و «ایله جار»)

۲۶. رحمت امینی و امیر شایان صدرزاده، بررسی تأثیر فرم شبیه‌خوانی و شبیه‌نامه‌ها بر نمایشنامه‌نویسی بعد از انقلاب

۲۷. نگین ضیایی‌نژاد، بررسی شکل‌گیری روایت‌های موازی در مجالس تعزیه «غارت خیمه‌ها» نوشته محمدعلی واعظ خوانساری بر اساس مفاهیم «وجه» و «لحن» ژرار ژنت

۲۸. حسین حیدری‌پور، ریخت‌شناسی آخشیج‌های ایرانی با رویکرد‌های نمایشی در شاهنامه فردوسی

۲۹. مجید یوسفی‌پور، تأثیر نمایش‌های آیینی و سنتی بر جامعه با بررسی جامعه نمونه به روش مورگان

۳۰. ساسان شکوریان، دانشگاه به‌مثابه حافظه زنده آیین؛ پیوند آموزش آکادمیک با هنر‌های نمایشی آیین و سنتی در ایران و جهان

۳۱. محمدرضا معجونی، شمایل و شمایل‌گردانی؛ هنری فراموش‌شده در ایران

۳۲. شایان صدرزاده، تشریح فرآیند صورت‌بستن و گزارش رویداد روبنا

۳۳. فریما رضاییان‌پورف مطالعه تطبیقی نمایش‌های آیینی پس از مرگ در آیین تدفین مندائیان و روز مردگان مکزیک

۳۴. مصطفی درویش‌گوهر، مطالعه محتوایی و ساختاری هویت چندفرهنگی نمایش‌های ایرانی با تمرکز بر نظریات بینافرهنگی (مطالعه موردی: تعزیه و سیاه‌بازی)

۳۵. محمد فرهادی، از بازنمایی تا تجربه زیسته؛ گذر از تماشاگری به زیستن (کاوشی پدیدارشناختی در نمایش‌های آیینی و سنتی)

۳۶. شادی ضیایی‌نژاد، مطالعه تطبیقی فرم روایی در نقاشی قهوه‌خانه و نقالی بر اساس روایت‌شناسی ژرار ژنت

۳۷. هادی انوشا، رژیم زیبایی‌شناختی ژاک رانسیر در نمایش‌های آیینی و سنتی ایرانی در امر سیاسی روزمره

۳۸. اشرف سلطانی‌نیا و میترا خواجه‌نیان، مطالعه نمادین مردم‌شناسی آیین‌های نمایشی «دی یزید» و «زن انتظار» در بوشهر

۳۹. هیوا امینی، خوانش بدنی آیین مذهبی زنجیرزنی؛ از سنت تا زبان آلترناتیو نمایشی

۴۰. سیاوش توده‌فلاح، رنگ در تعزیه امروز

۴۱. الهام ذوالفقاریان و پوریا خوشبین، ضرورت ایجاد رشته نمایش‌های آیینی و سنتی در دانشگاه‌ها؛ بازشناسی میراث فرهنگی، ارتقای تئاتر ملی و افزایش آفرینش‌های معاصر

دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گله‌دارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دوره‌های گذشته میزبان پژوهشگران، استادان، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی است.

همچنین بیست و دومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود.

از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینار‌ها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت و از ۱۲ مهرماه نیز اجرا‌های غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود.