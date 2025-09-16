به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون میراث فرهنگی وگردشگری استان مرکزی گفت: مرمت بخش‌هایی از راسته اصلی بازار، سرا‌هایی نظیر سرای کتاب فروش ها، سرای کاشانی، سرای اکبریان و سایر سرا‌ها توسط ۱۲ کارگاه انجام می‌شود.

معاون میراث فرهنگی افزود: ازجمله این اقدامات مرمت و بندکشی جداره ها، تعویض طاق‌های آسیب دیده، کندن لایه‌های فرسوده و عایق کاری سنتی بام و سنگ فرش و کف سازی سرا‌ها است.

او گفت: در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات شهرداری و میراث فرهنگی در بازار هزینه شده و امسال هم ۵۸ میلیارد اعتبار از محل مجموع اعتبارات شهرداری و میراث فرهنگی پیش بینی شده است.