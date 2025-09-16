با هدف ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و کاهش آلودگی‌های طبیعی جمعی از اعضای شورای عالی جهادی محیط‌زیست و نیروهای مردم نهاد ، جنگل فندقلو را پاکسازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پویش مردمی بدون زباله با هدف فرهنگسازی در حوزه مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست با پاکسازی منطقه از زباله در جنگل فندقلوی شهرستان نمین اجرا شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و بنیاد جهادی مهرالرضا(ع)، اعضای سازمان های مردم نهاد بایگان طبیعت شهرستان نمین و فعالان محیط زیست محلی حضور داشتند.