پخش زنده
امروز: -
سرهنگ کاظم پناه گفت: با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، تقویت تابلوها، علائم ترافیکی و خطکشیها، هرس درختان و درختچهها و حضور همکاران انتظامی جلوی مدرسههایی که در خیابانهای اصلی هستند، در دستور کار قرار دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس اداره عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و با توجه به افزایش و پویایی شدآمدها، برای همافزایی درونسازمانی و میاندستگاههایی، نشست شورای ترافیک استان و شهرستانها برگزار، تدابیر و تمهیدات لازم گرفته و به مجریان ابلاغ شده است.
سرهنگ کاظم پناه افزود: نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداریها و آموزش و پرورش، از مدارسِ کنارِ گذرهای اصلی بازدید و نیازمندیها در بخش ایمنی ترافیک شناسایی شده است.
او با اشاره به تصویب نیازها در شورای ترافیک و ابلاغ آن به شهرداریها و دهیاریها، ادامه داد: تقویت تابلوها و علائم ترافیکی، خطکشیهای طولی و عرضی، هرس درختان در حاشیه بلوارها برای بازشدن میدانِ دید رهگذران، دانشآموزان و وسایل نقلیه در دستور کار است.
سرهنگ پناه بیان کرد: همه این کارها برای کمک به افزایش ایمنی در محدوده و مسیرهای رسیدن به مدارس است تا دانشآموزان در سلامت و خانوادههای آنان خیالشان راحت باشد.
رئیس اداره عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه با افزایش تقاضا و حجم شدآمد طرح ویژه در این بخش در مرکز استان تدوین شده تا از تمام توان ستادی و عملیاتی برای استقرار و پوشش ترافیکی و همراهی و دیگر همکاران انتظامی بهره برده شود.
سرهنگ کاظم پناه همچنین گفت: در مرکز استان چند چراغ فرماندهی و راهنمایی در تقاطعهای اصلی به دستگاه برق اضطراری مجهز شدهاند تا با قطع برق، اختلالی در آنها به وجود نیاید و شدوآمد بهویژه در مهر و ماههای فعالیت مدرسه، با گرههای فراوان و طولانی روبهرو نشود.
رئیس اداره عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان بوشهر درباره سرویس مدارس هم گفت: ساماندهی سرویسها و ناوگان حمل و نقل دانشآموزی بر اساس آییننامه اجرایی کارگروه، در مرکز استان و شهرستانها تشکیل شده و شوراهای اسلامی نرخنامهها را تصویب و ابلاغ کرده است که ناوگان و خانوادهها باید آن را رعایت کنند.