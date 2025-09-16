بلیط آنلاین با ۲۷ وب سرویس برای پایانه شهید کلانتری ارائه میشود
مدیر یکی از شرکتهای حمل و نقل مسافربری استان البرز با اشاره به اهمیت ارائه بلیط آنلاین به مسافران گفت: بلیط آنلاین با ۲۷ وب سرویس برای پایانه شهید کلانتری ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سید اصغر قاضی میرسعید با حضور در سیمای استان البرز، برنامه نگاه مردم در خصوص فرسودگی دستگاههای حمل و نقل مسافربری این استان و آینده این دستگاهها گفت: ۲۸ شرکت حمل و نقل اتوبوس در سطح استان داریم، که مجوز آن از طرف شرکت راهداری صادر شده است و شرکتها زیر مجموعه انجمن صنفی هستند.
مدیر یکی از شرکتهای حمل و نقل مسافربری استان البرز در برنامه زنده نگاه مردم افزود: انجمن صنفی پل ارتباطی میان شرکتهای مسافربری و ادارههایی که مرتبط هستند فعالیت میکند.
قاضی میرسعید با حضور در سیمای البرز بیان کرد: وی در رابطه با بیمههای آنلاین به مجری سیمای البرز توضیح داد: فروش بلیط تا ۹۰ درصد آنلاین است و تنها ۱۰ درصد به صورت حضوری است، که این امر در کاهش میزان حضور مسافران اثر دارد و مردم راضی هستند.
وی گفت: بیشترین بار حمل و نقل برعهده رانندگان است قریب ۶ سال تولید اتوبوس نداریم اتوبوسی که ۵ سال پیش یک میلیارد بود امروز به ۳۰ میلیارد رسیده است.