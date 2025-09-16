پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب تهران، از تشکیل کارگروه ویژهای در دادستانی تهران برای رسیدگی فوری به وضع خودروهای وارداتی رسوبی موجود در گمرک غرب تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی در جریان بازدید اخیر خود از گمرک غرب تهران گفت: با توجه به حجم بالای خودروهای رسوبی و مشکلات موجود در فرآیند ترخیص، مقرر شد کارگروه ویژهای در دادستانی تهران با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط تشکیل و تا در اسرع وقت برای تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
دادستان تهران افزود: ظرف چند ساعت پس از این بازدید، جلسهای با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بررسی مشکلات واردکنندگان، تصمیماتی مبنی بر حل مشکلات واردات خودرو اتخاذ و به بانک مرکزی ابلاغ شد.
دادستان تهران ادامه داد: بر اساس این تصمیمات و حل مشکلات اعلامی، واردکنندگان مکلف شدند در اسرع وقت برای ترخیص ۲۴۰۰ خودروهای موجود در گمرکات اقدام کنند.
این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، کاهش رسوب کالاها و جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به اقتصاد کشور انجام گرفته است.