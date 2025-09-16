به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه پس از برداشت برنج هزینه مصرف آب زراعی سال جاری اعلام می‌شود گفت: متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم شده و شبکه‌های مدرن سه درصد محصول کشت شده و متوسط آب‌بها از آب‌های تنظیم شده و کانال‌های تلفیقی ۲ درصد محصول کشت شده محاسبه می‌شود.

وحید خرّمی با بیان اینکه بر اساس قانون تثبیت آب‌بها و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی، قیمت «پایه مزرعه» محصول که جهاد کشاورزی آن را تعیین می‌کند، ملاک تعیین آب‌بهای کشاورزی است افزود: سال ۱۴۰۴، قیمت پایه مزرعه برنج یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه برای تعیین متوسط برداشت محصول در هر هکتار، طبق ماده ۹ آیین‌نامه قانون تثبیت آب‌بها، از آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی یا بررسی‌های محلی استفاده می‌شود، گفت: در گیلان، با توجه به متوسط تولید چند سال اخیر، ۱۷۵۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شده است و بر این اساس، آب‌بهای کشاورزی سال جاری برای اراضی مدرن حدود ۶۷ میلیون ریال و برای اراضی نیم‌مدرن حدود ۴۵ میلیون ریال به ازای هر هکتار تعیین شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان به کشاورزان توصیه کرد، قبض‌ها را با دقت بررسی و در موعد مقرر پرداخت کنند تا فرآیند بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری استان بدون مشکل ادامه یابد.

وحید خرّمی همچنین گفت: افزایش آب‌بها نسبت به سال گذشته به دلیل رشد قیمت پایه مزرعه و بهبود شبکه‌های مدرن آبیاری است و این افزایش منطقی به کشاورزان کمک می‌کند تا با آگاهی کامل، برنامه‌ریزی مالی خود را برای سال زراعی بعدی انجام دهند.

به گفته وی اعلام آب‌بهای کشاورزی گیلان با شفافیت کامل، علاوه بر تضمین تأمین هزینه‌های شبکه‌های آبیاری، زمینه برنامه‌ریزی مالی بهتر و جلوگیری از اختلافات احتمالی را برای کشاورزان فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که با اجرای دقیق قانون تثبیت آب‌بها و استفاده از آمار معتبر، می‌توان توسعه پایدار و مدیریت منابع آبی را در استان تقویت کرد.