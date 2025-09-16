پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت: در پنج ماه گذشته بیش از ۳۱۹ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جادههای استان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت: در این مدت ۳۱۹ هزار و ۱۰۴ تخلف سرعت غیرمجاز به ثبت رسیده است و بالاترین سرعت ثبت شده نیز ۱۹۷ کیلومتر بر ساعت در محور کنگاور به صحنه بوده است.
وی با بیان اینکه سرعت غیرمجاز حتی در بهترین جادهها و با کاملترین علائم هشداردهنده هم عامل اصلی بروز تصادف است گفت: هرچند پلیسراه با حضور میدانی و تجهیزات بازدارنده در تلاش است رفتارهای پرخطر را کنترل کند، اما در نهایت این رانندگان هستند که باید با تغییر فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین به کاهش تلفات کمک کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آمار بالای تخلفات نشان میدهد که تنها برخورد قانونی یا نصب تابلوهای هشداردهنده کافی نیست؛ بلکه نیازمند فرهنگسازی، آموزش مداوم و تغییر نگرش رانندگان است.
بررسی آمارها نشان میدهد میانگین بیشترین فراوانی سرعت در محورهای استان در پنج ماه گذشته ۸۱ کیلومتر بر ساعت بوده است که در مقایسه با میانگین کشوری یعنی ۷۲ کیلومتر بر ساعت رقم بالاتری است.