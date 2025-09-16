وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به مرگ سالانه ۵۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا در کشور، خواستار توجه جدی همه دستگاه‌ها به توسعه انرژی‌های خورشیدی و پاک برای مقابله با این بحران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی در دیدار با رئیس، معاونین و مدیران سازمان ملی استاندارد ایران، بر اهمیت ارتقای همکاری‌های علمی و بین‌المللی در این زمینه و کاهش میزان آلودگی هوا و پیشگیری از مرگ و میر ناشی از آن تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و همکاری در حوزه‌های اجرایی افزود: باید توان اجرایی کشور را تقویت کنیم و همانند حوزه دارو، نظارت پیشینی خود را در حوزه‌های مختلف و برای ارتقای کیفی محصولات اعمال کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه به زودی تفاهم‌نامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد منعقد خواهد شد، گفت: همه مفاد این تفاهم‌نامه باید با دقت و همکاری متقابل پیگیری شود تا به نتایج مطلوب برسیم.

ظفرقندی با بیان اینکه سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، افزود: بر اساس آمار جهانی، سالانه ۷۰۰ هزار کودک به دلیل آلودگی هوا در جهان فوت می‌کنند و این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. باید به سمت استفاده از انرژی‌های خورشیدی و سایر منابع پاک حرکت کنیم و همه دستگاه‌ها در این زمینه مسئول هستند.

وی، نقش سازمان ملی استاندارد در این زمینه با توجه به مسئولیتی که در زمینه ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی مطابق با قوانین و ضوابط مربوطه دارد را بسیار مهم توصیف کرد.

این نشست مشترک با حضور فرزانه انصاری رییس و جمعی از مدیران سازمان ملی استاندارد و همچنین رئیس سازمان غذا و دارو و تعدادی از مدیران معاونت بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد.