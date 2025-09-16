به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان ششمین همایش ستارگان شهر که صبح امروز(سه شنبه، ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴) در برج میلاد تهران برگزار شد، از مجموعه ۳۰ جلدی استعمارشناسی ایرانی رونمایی کرد.

همچنین قالیباف در این مراسم که علی زاکانی شهردار تهران نیز حضور داشت، از خانواده شهید سرلشکر امیرعلی حاجی زاده، خانواده شهید فریدون عباسی، خانواده شهید محمدمهدی طهرانچی، خانواده سرلشکر شهید محمود باقری، شهید سردار داوود شیخیان، خانواده شهید سردار خسرو حسنی، خانواده شهید منصور عسگری و خانواده شهید امیرحسین فقهی که از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران بودند، به نیابت از سایر خانواده‌های شهدا، تجلیل و قدردانی به عمل آورد.