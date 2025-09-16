به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام کمیته امداد هرمزگان گفت: ۲۸۰ تَن از شرکت کنندگان امروز در دو گروه خواهران و برادران، در رشته حفظ تخصصی قرآن کریم، حفظ یک، ۱۰ و ۲۰ جزء، و کل قرآن مجید، بصورت آزمون‌های کتبی و قرائت در شهر بندر عباس با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حسن زامیران افزود: رقابت بقیه رشته‌ها نیز بصورت ارسال آثار قرآنی و فرهنگی و آزمون‌های برخط برگزار می‌شود که پس از داوری کارشناسان خبره قرآنی، نفرات برتر به مرحله کشوری راه می‌یابند.

وی گفت: این مسابقات در سه رده سنی زیر ۱۲ سال، دوازده تا ۱۶ و بالای شانزده سال در دو بخش خواهران و برادران برگزار شد.

قائم مقام کمیته امداد هرمزگان گفت: شرکت کنندگان در ۱۸ رشته تحقیق، ترتیل، روان خوانی، حفظ موضوعی و تخصصی، دعا خوانی، مداحی، قصه گویی، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، فهم قرآن، نقاشی، طراحی پوستر، عکاسی، خوشنویسی، صحت قرائت و احکام نماز و اذان به رقابت پرداختند.

زامیران افزود: در دوره گذشته ۲۰ تن از هرمزگان به رقابت‌های کشوری این جشنواره راه یافتند.