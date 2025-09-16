به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: طرح تقویت زیرساخت‌های گردشگری شاه‌منظرخاتون شهرستان شهرکرد تقویت شد.

هادی قاسمی گفت: برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شاه‌منظرخاتون در شهر هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد ۲۰ میلیارد ریال اعتبار ملی مصوب شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: از این مبلغ ۱۳ میلیارد ریال تخصیص یافت که برای محوطه‌سازی، اجرای دیوار حائل و سکوسازی هزینه شده است.

قاسمی گفت: در دوران اجرای طرح تقویت زیرساخت‌های گردشگری شاه‌منظرخاتون زمینه اشتغال مستقیم ۸ نفر فراهم شده بود.