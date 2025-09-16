پخش زنده
عضو مجلس شورای اسلامی ایران در سفرش به کابل گفت: جمهوری اسلامی ایران به افغانستان برای اتصال به کریدورهای اقتصادی منطقهای کمک خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ امیر توکلی رودی نماینده مردم خواف و رشتخوار که در هیئتی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به کابل سفر کرده است، امروز در دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان گفت: سیاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی، افزایش روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری با افغانستان است و میخواهد افغانستان محصور در خشکی را به کریدورهای اقتصادی منطقهای، آبهای آزاد بین المللی و کشورهای روسیه، چین و هند وصل کند.
وی افزود: هدف از این اقدام کمک به اقتصاد و توسعه و تسهیل صادرات افغانستان است تا فراوردهای صنعتی این کشور به بازارهای جهان صادر شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به این اهداف نیازمند تشکیل کارگروهها و مراکز تدارکاتی مشترک علاوه بر چابهار در مناطق مرزی مشترک ایران و افغانستان هستیم.