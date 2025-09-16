۸۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی استاندارد لازم را دارد
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافربری استان البرز با اشاره به اینکه ۱۲ کاردان فنی در پایانه شهید کلانتری که کنترل اتوبوسها را انجام میدهند گفت: ۸۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی شهید کلانتری کیفیت استاندارد لازم را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، حاجی قاسمی با حضور در سیمای استان البرز، برنامه نگاه مردم با موضوع فرسودگی دستگاههای حمل و نقل مسافربری استان البرز گفت: مشکلات پایانه شهید کلانتری مربوط به راهداری و شهرداری است.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافربری استان البرز افزود: پایانه شهید کلانتری از سال ۶۵ فعالیت دارد، که یک سازهای آن جا به وجود آوردند که مردمی که قصد داشتند به غرب کشور سفر کنند در آن سازه قرار میگرفتند، آن جا بهانهای شد تا شرکتهایی که در سطح شهر فعالیت داشتند در قالب گاراژهای مسافربری و قوانین آن زمان، آن مکان موقعیت انتقال و استقرار شرکتهای مسافربری شد.
حاجی قاسمی با حضور در سیمای البرز بیان کرد: شرکتهای مسافربری در پایانه شهید کلانتری پیشنهاد همکاری و مشارکت با شهرداری را برای ساخت سازهای مناسب و استاندارد داده است.
وی توضیح داد: باید تمهدیداتی برای ناوگان اتوبوسرانی در نظر گرفته شود، رانندهای که از مقصد دور میرسد نیاز به آرامش و تمدید قوا است. در نظر گرفتن این امکان در پایانه شهید کلانتری ضروری است.
حاجی قاسمی با حضور در شبکه سیمای البرز بیان کرد: در خصوص ظرفیت ناوگان با توجه به میزان جمعیت متأسفانه پاسخگو نیست. پایانه شهید کلانتری به کل استانهای کشور سرویس دهی دارد. تمام اتوبوسهای ما مطالبق با الگوهای روز است.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافربری استان البرز خاطرنشان کرد: در پایانه شهید کلانتری سه میز خدمت برپا است که اگر شهروندان نیاز به پیگیری و یا مسئلهای داشتند به آن پاسخ دهند. از ساعت شروع کار پایانه تا ۱۲ شب فعال هستند. سامانه ۱۴۱ نیز طرح ریزی شده که هر مسافری که اعتراض داشته باشد ظرف ۷۲ ساعت پیگیری میشود.