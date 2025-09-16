فرماندار و نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات، از روستا‌های بخش مرکزی این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در این بازدید، مشکلات، مسائل و دغدغه‌های اهالی روستا‌های کوشک مهدی، صیدآباد، چهل حجره، کاظم آباد و منزل آباد در گفت‌و‌گو با این روستائیان بررسی شد.

موانع پیش روی ارائه خدمات، آهنگ کند توسعه روستایی، تاریکی معابر و محورها، وضعیت نامناسب و کیفیت پایین آسفالت جاده ها، بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کارخانه‌های اطراف روستاها، ارائه نشدن خدمات به واسطه وجود حریم گاز و مسائل مربوط به حضور اتباع خارجی غیرمجاز، برخی معضلات مطرح شده در این بازدید بود.

فرماندار مشهد پس از شنیدن دغدغه ساکنان این روستاها، به بخشدار بخش مرکزی این شهرستان، دستور پیگیری، بررسی و رفع این مشکلات را داد.

سیدحسن حسینی افزود: اجرای هرگونه توسعه روستایی در شهرستان مشهد، باعث افزایش سرانه خدماتی می‌شود که این نشانه خدمت صادقانه مسئولان مخصوصاً بخشداران، دهیاران و مدیران این شهرستان است.

در این بازدید، میثم ظهوریان و علی اصغر نخعی راد، نمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، فرماندار مشهد را همراهی می‌کردند.