به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۳۰ درصدی ساخت مرکز فوریت‌های پزشکی در آرامستان بهشت رحمت خبر داد.

اکبر شاهوردی افزود: این مرکز با مشارکت حاج تورج روحی دهکردی خیر نیک اندیش و شهرداری شهرکرد، به نام زنده یاد پهلوان اسماعیل روحی دهکردی در حال ساخت است.

وی گفت: زیربنای مرکز فوریت‌های پزشکی ۲۰۰ مترمربع است و ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای این مرکز هزینه خواهد شد.