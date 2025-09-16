پخش زنده
ساخت مرکز فوریتهای پزشکی در آرامستان بهشت رحمت شهرکرد با پیشرفت ۳۰ درصدی همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۳۰ درصدی ساخت مرکز فوریتهای پزشکی در آرامستان بهشت رحمت خبر داد.
اکبر شاهوردی افزود: این مرکز با مشارکت حاج تورج روحی دهکردی خیر نیک اندیش و شهرداری شهرکرد، به نام زنده یاد پهلوان اسماعیل روحی دهکردی در حال ساخت است.
وی گفت: زیربنای مرکز فوریتهای پزشکی ۲۰۰ مترمربع است و ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای این مرکز هزینه خواهد شد.