به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شهرکرد گفت: اجرای جدول‌بندی صنایع حوضچه‌ای پردیس در معابر اصلی با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.

مجید احمدی با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی باند کندرو بلوار امام رضا (ع) گفت: این طرح با ۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در حال تکمیل است.

وی همچنین از اجرای جدول‌بندی صنایع حوضچه‌ای پردیس در معابر اصلی خبر داد و افزود: این طرح با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حال اجراست که نقش مهمی در ساماندهی معابر و افزایش ایمنی عبور و مرور خواهد داشت.