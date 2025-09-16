پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد گفت: اجرای جدولبندی صنایع حوضچهای پردیس در معابر اصلی با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حال اجراست.
مجید احمدی با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی باند کندرو بلوار امام رضا (ع) گفت: این طرح با ۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در حال تکمیل است.
وی همچنین از اجرای جدولبندی صنایع حوضچهای پردیس در معابر اصلی خبر داد و افزود: این طرح با ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حال اجراست که نقش مهمی در ساماندهی معابر و افزایش ایمنی عبور و مرور خواهد داشت.