به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هفتاد درصد ناوگان تاکسیرانی فرسوده است و علت آن انباشت فرسودگی در سال‌های گذشته است.

آلودگی هوا و رضایت نداشتم مردم از این تاکسی‌ها به همراه هزینه‌های زیاد از جمله پیامد‌های فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی آبادان با بیان اینکه تسهیلات و تمهیدات برای طرح نوسازی تاکسی‌ها در نظر گرفته شده تا رانندگان بتوانیم خودروی خود را نوسازی کنند از آن جمله مذاکره با نماینده خودروسازان خارجی تا در حوزه ناوگان فرودگاهی.

فراخوان آن از هفته آینده اعلام می‌شود و پس از ثبت نام خودرو‌های اروندی با شرایط مطلوب در اختیارشان قرار می‌گیرد.

جواد نوروزی با اشاره به نیاز تاکسی حوزه شهری به نوسازی هم خاطر نشان کرد: تدابیری در نظر گرفته شده تا خودروی سورن پلاس به مجموعه تاکسیرانی اضافه شود. این طرح برای مراکز استان‌ها و تهران است، اما از آنجایی که آبادان بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: قرار است با پرداخت تحصیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به راننده کمک کنیم علاوه بر آورده راننده تاکسی و مبلغ اسقاط خودرو وی بتواند تاکسی خود را نوسازی کند.

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی آبادان تاکید کرد: به این ترتیب بخش مهمی از حوزه حمل و نقل عمومی را در حوزه تاکسی تا پایان سال به سمت نوسازی می‌بریم تا دغدغه‌هایی مانند آلودگی هوا برطرف شود.

نوروزی یادآور شد: هزار و۶۰۰ تاکسی به صورت اسمی در سطح شهر مجوز فعالیت دارند که ۷۰ درصد آن با عمر بالای ۱۵ سال فرسوده است.

وی درباره تخلفات تاکسی داران مانند تلاش برای یافتن مسافر متقاضی دربست و یا غیر فعال بودن تاکسی هم از مردم خواست شماره پلاک و کد تاکسی را به شماره ۰۶۱_۳۸۶۲ اطلاع دهند.