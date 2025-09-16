پخش زنده
پنج طرح ورزشی آموزش و پرورش اندیمشک شامل چهار زمین چمن مصنوعی و یک کفپوش ورزشی مدارس این شهرستان با اعتباری بیش از ۱۷ میلیارد ریال روز سه شنبه در آیینی با حضور مسوولان استانی به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آمورش و پرورش اندیمشک یکی از سیاستهای اولویت دار وزارت آموزش و پرورش را کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: مبارزه با آسیبهای اجتماعی در گرو توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی است.
بهرام سپهریان با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی به عنوان اولویت در دستور کار آموزش و پرورش اندیمشک قرار دارد، افزود: ایجاد فضاهای بانشاط و گسترش فضاهای ورزشی موجب ایجاد علاقمندی دانش آموزان به تحصیل میشود.
وی با اشاره به سرانه ورزش دانش آموزی ادامه داد: سرانه فضای ورزش در دنیا برای هر دانش آموز بین هشت تا ۱۴ متر و در ایران حدود ۳۷ سانتیمتر است.
سپهریان با تاکید بر اینکه توسعه ورزش دانش آموزی در اندیمشک در گرو توجه مسوولان شهرستانی و استانی است، اظهارکرد: اندیمشک، شهری قهرمان پرور و ورزش دوست است و حمایت از توسعه فضاها و زیرساختهای ورزشی در این شهرستان میتواند موجب معرفی قهرمانان بزرگ از این شهرستان در رشتههای مختلف ورزشی شود.
افزایش ۲ برابری زمینهای چمن مصنوعی دانش آموزی اندیمشک
مدیر آمورش و پرورش اندیمشک گفت: سه زمین چمن مصنوعی تا پیش از این در مدارس اندیمشک به بهره برداری رسیده بود که با افتتاح چهار زمین چمن مصنوعی جدید این آمار به هفت زمین افزایش یافت.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به دنبال تعلیم و تربیت و آموزش تک بعدی دانش آموزان نیست، افزود: آموزش و پرورش به دنبال تربیت دانش آموزانی تمام ساحتی است که به آموزش، پرورش، تربیت بدن، مسایل اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی و همچنین تربیت شهروندی دانش آموزان توجه دارد.
سپهریان اظهارکرد: انسان تک بعدی در دنیای امروز موفق نیست و جامعهای که افراد آن تک بعدی باشد با بن بستهای جدی مواجه میشود.