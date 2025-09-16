به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین مشترک آغاز سال تحصیلی جدید جامعه الزهراء و حوزه‌های علمیه خواهران امروز در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهراء با پیام تصویری آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید برگزار شد.

آیت الله عبدالله جوادی آملی در این پیام با اشاره به جایگاه علم در اسلام گفت: قرآن کریم، علم را مایه حیات می‌داند، به دلیل اینکه فرمود وحی و نبوت آمدند تا شما را زنده کنند، یعنی حیات گیاهی هست، حیات حیوانی هست، ولی حیات انسانی بدون فرهنگ الهی نخواهد بود؛ او آمده است شما را زنده کند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و همه مراکز فرهنگی حوزوی و دانشگاهی، به حیات انسانی زنده‌اند افزود: حیات انسانی، صبغه حیات فرشتگی دارد، یعنی از سنخ فرشته‌ها هستند نه از سنخ حیات حیوانی. گیاهان یک حیات خاص دارند که حیات گیاهی است و حیوانات هم با انسان مشترکات فراوانی از نظر بدنی دارند؛ اما حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، حیات فرشتگی دارند، یعنی هر جا سخن از علم است، سخن از ملکوت است نه از مُلک؛ و سخن از ماوراء طبیعت است نه طبیعت.

آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران هم در این مراسم با اشاره به لزوم توجه ویژه به کتاب شریف نهج البلاغه در بین طلاب گفت: شناخت عمیق مسائلی از قبیل توحید، نبوت و امامت در گرو آشنایی هرچه بیشتر با نهج البلاغه است و لازم است فصل مطالعاتی ویژه‌ای برای آن در نظرگرفته شود.

وی حوزه‌های علمیه را قطب بزرگ علمی جهان خواند و نقش آن را در حکمرانی جهانی محوری دانست و خطاب به خواهران طلبه گفت: علم شما باید شکوه باطل تمدن غربی را فرو بریزد؛ این کار علمی ماست.

آیت الله اعرافی بر لزوم تسلط طلاب بر فناوری‌های روز برای تولید محتوا تاکید کرد و خواستار فعالیت نخبگانی در سطح وسیعتر برای تربیت بانوان دانشمند شد.

در این مراسم همچنین بانو مجتهده صفاتی استاد حوزه‌های علمیه خواهران، حوزه علمیه و جامعه الزهرا را مایه افتخار جهان اسلام خواند و توصیه‌هایی را برای طلاب جوان عنوان کرد.

در پایان این مراسم از طلاب شاخص و برتر ملی و بین المللی قدردانی شد.