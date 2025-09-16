مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از پذیرش و انجام معاینات فنی و ایمنی برای بیش از یک میلیون و ۵۹ هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی سنگین در سراسر کشور طی پنج ماه ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد مهریاری، با اشاره به اهمیت حیاتی انجام به‌موقع معاینات فنی خودروهای سنگین، بر نقش این اقدام در ارتقاء ایمنی سفرهای جاده‌ای، کاهش چشمگیر تصادفات ناشی از نقص فنی وسایل نقلیه و همچنین کاهش آلاینده‌های هوا تأکید کرد.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سراسر کشور فعال است و خدمات تخصصی پذیرش، معاینه و صدور گواهی سلامت را برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی ارائه می‌دهند. این مراکز با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و سامانه‌های مکانیزه، روند کنترل وضعیت فنی خودروها را تسریع کرده و امکان ردیابی و پایش مستمر وضعیت ناوگان را فراهم می‌کنند.

مهریاری همچنین بر ضرورت همکاری فعال رانندگان و مالکان ناوگان برای مراجعه منظم و دوره‌ای به مراکز معاینه فنی تأکید کرد و گفت: رعایت این فرآیند نه تنها سلامت فنی وسیله نقلیه را تضمین می‌کند، بلکه به کاهش هزینه‌های تعمیرات و جلوگیری از بروز حوادث ناخواسته در جاده‌ها کمک شایانی می کند.