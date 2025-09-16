به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، صمد حاج‌جباری گفت: بر اساس تصمیمات گرفته شده و میانگین هزینه تمام شده غذای دانشجویی در سطح کشور دانشجویان در سال تحصیلی جدید تنها ۱۴ درصد از هزینه تمام شده غذا را پرداخت می‌کنند که ۱ درصد کمتر از سال تحصیلی گذشته است.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه تنوع غذایی در سلف سرویس دانشگاه‌ها رعایت شده گفت: از مهر ۱۴۰۴ غذای دانشجویی کم هزینه از ۷ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان، غذای متوسط از ۱۲ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان و غذای پرهزینه از ۱۵ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان افزایش یافته است.

صمد حاج جباری افزود: این نرخ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تغییری نخواهد کرد و در تمام دانشگاه‌ها به یک شکل خواهد بود.

همچنین معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان از افزایش ودیعه مسکن دانشجویان متاهل وهزینه خوابگاه دانشجویی خبر داد.

حاج جباری گفت: خوابگاه‌های دانشجویی در سطوح مختلف قرار دارند و از سه تا چهار نفره تا ۹ نفره متفاوت است.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها متعهدند به دانشجویان روزانه غیر بومی خوابگاه بدهند افزود: چنانچه دانشگاه بتواند خوابگاه دانشجویی در اختیار دانشجویان نوبت دوم یا شبانه و یا دانشجوی بین الملل قرار دهد دو برابر هزینه خوابگاه دانشجوی روزانه دریافت و به صندوق واریز می‌کند.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به اینکه هر ترم تحصیلی ۴ و نیم ماه است ، افزود: دانشجویان روزانه از مهر ، برای هر ماه اقامت در خوابگاه سطح یک ۲۵۰ هزار تومان دریافت می‌شود.