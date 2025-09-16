کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در روز‌های اخیر روندی صعودی و امیدوارکننده را تجربه کرده است، هرچند شاخص‌ها همچنان پایین‌تر از اوج خود در سال جاری قرار دارند.

سید فرهنگ حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این روند مثبت ناشی از عوامل متعددی از جمله نوسانات کنترل‌شده قیمت دلار و فضای آرام سیاسی است که زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش‌های واقعی اقتصاد فراهم کرده است.

وی افزود: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بازار سرمایه همچنان به عنوان آیینه‌ای از وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی عمل می‌کند و سرمایه‌گذاران با نگاه مثبت به بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور، در حال بازتعریف استراتژی‌های خود هستند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از سوی دیگر، نرخ بهره که در ماه‌های گذشته به سطوح بالاتر از ۳۵ درصد رسید، با وجود تلاش‌های سیاست‌گذاران برای کنترل تورم، تأثیر کاهشی ملموسی بر نرخ تورم نداشته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش تدریجی نرخ بهره می‌تواند محرکی برای رونق اقتصادی، افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد.

حسینی افزود: ثبات نسبی نرخ دلار و مدیریت دقیق نوسانات ارزی از دیگر عوامل مهمی است که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است. حفظ نرخ دلار در سطحی متعادل و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد، به شرکت‌ها انگیزه تولید و صادرات می‌دهد و می‌تواند در میان‌مدت موجب افزایش توان صادراتی و رشد اقتصادی کشور شود.

کاشرناس بازار سرمایه گفت: همچنین اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در نهاده‌ها و محصولات، به ویژه در صنایع پتروشیمی و انرژی‌بر، همراه با تدوین فرمول‌های بلندمدت و شفاف برای تخصیص نرخ ارز صادراتی، از جمله اقدامات ضروری برای پایداری و توسعه بازار سرمایه به شمار می‌روند.

او تاکید کرد: این مجموعه اقدامات نه تنها به رونق بازار بورس کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

حسینی همچنین گفت: در مجموع، با وجود چالش‌ها، روند مثبت بازار سرمایه و سیاست‌های هدفمند در زمینه نرخ بهره، مدیریت نرخ ارز و قیمت‌گذاری، نویدبخش دوره‌ای جدید از رشد اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران است.