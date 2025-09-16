به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راه آهن جنوب از اختصاص یک رام قطار پنج ستاره فدک در مسیر‌های جدید اهواز-مشهد و خرمشهر-مشهد خبر داد و گفت: این اقدام در پی درخواست‌های مردمی و با هدف بالا بردن ظرفیت ایجادی و تسهیل دسترسی مردم استان خوزستان به قطار‌های متنوع در سفربه مشهد مقدس است.

غلامحسین ولدی افزود: پیش از این، قطار‌های شرکت فدک تنها در مسیر‌های اهواز-تهران و خرمشهر-تهران به مسافران خدمت‌رسانی می‌کردند، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی راه‌آهن جنوب و مساعدت و موافقت مسوولین ارشد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، امکان برقراری و اختصاص یک رام قطار فدک در این مسیر زیارتی فراهم شد.

وی خاطر نشان کرد: بلیط این مسیر‌های جدید در پیش‌فروش مهر ماه موجود است.