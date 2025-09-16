مرکز بهداشت استان قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به علت آلاینده ذرات معلق (PM۱۰ و PM۲/۵) شاخص کیفیت هوای شهر قم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرکز بهداشت استان قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هوای شهر قم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز مورخ ۲۵ شهریور ماه، شاخص کیفیت هوا (AQI=۱۳۲) در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق (PM۱۰ و PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

