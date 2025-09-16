پخش زنده
ارزش معاملات بازار فیزیکی بورسهای کالایی ایران در مرداد امسال ۲۳۲ همت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادههای آماری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی در بورسهای کالایی ایران نشان میدهد؛ ارزش معاملات بازارهای فیزیکی بورسهای کالایی با افزایش ۳۴ درصدی از ۷۷۱ همت در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۱.۰۳۱ همت در ۵ ماه ابتدای امسال افزایش یافت.
معاملات بازار فیزیکی بورس کالا
در مرداد امسال، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا شامل کالاهای معدنی، کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، بازار فرعی، بازار املاک و مستغلات و خودرو به ۱۹۸ همت رسید.
دادههای این گزارش نشان میدهد؛ در دوره یادشده، گروه کالاهای صنعتی با ۱۲۳ همت بیشترین ارزش معاملات را در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داده است. ارزش معاملات این گروه کالایی در تیر امسال ۱۱۱ همت بوده است.
به این ترتیب مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در ۵ ماه نخست امسال به ۸۹۳ همت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی
افزون براین، ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی، شامل: محصولات هیدروکربوری (نفت و گاز و سایر حاملهای انرژی..) و برق در مرداد امسال ۳۴ همت بوده است. به این ترتیب مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی در ۵ ماه ابتدای سال به ۱۳۸ همت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش را نشان میدهد.