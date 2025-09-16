به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود فلاحی جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان درمراسم افتتاحیه مسابقات نیمه‌نهایی قرآن کریم برادران پایور ووظیفه وحفظ موضوعی محتوا محور قرآن کریم سپاه حضرت ولی عصر (عج) با اشاره به معنای واژه پاسدار اظهار داشت: پاسدار به این معناست که قاری قرآن و حامل قرآن باشد. پاسداران عزیزی که قرآن می‌خوانند، با قرآن زندگی می‌کنند، با قرآن انس می‌گیرند و به قرآن عمل خواهند کرد.

وی با بیان مشاهده تحرک و پویایی قرآنی در بین نیرو‌های سپاه حضرت ولیعصر (عج) افزود: ما در سپاه ولیعصر (عج) خوزستان شاهد این تحرک و پویایی در بین جوانان سبزپوش و سربازان عزیز هستیم که در بحث برنامه‌های قرآنی مستعد، فعال وعلاقمندهستند و الحمدالله گویای سبک زندگی اسلامی و با نشاط در این عرصه فعال هستند.

سردار فلاحی با تقدیر از برگزاری چنین رقابت‌های معنوی تأکید کرد: اینگونه فعالیت‌های قرآنی، نشان از عمق ایمان و انقلابیگری نیرو‌های خودی دارد و ثمره آن تربیت سربازان مخلص و کارآمد برای انقلاب اسلامی خواهد بود.

در ادامه سرهنگ پاسدار محمدرضا نعمتی مسئول معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی استعداد‌های برتر و مأنوس شدن نیرو‌های کادرووظیفه با قرآن وکاربرد آن درزندگی فردی و اجتماعی در ۵ رشته اصلی شامل حفظ (در سطوح: ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء، ۲۵ جزء و حفظ کل)، مفاهیم (سطح ۱ و ۲)، قرائت (تحقیق و ترتیل)، اذان و حفظ موضوعی قرآن کریم برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها که با استقبال پرشور نیرو‌های انقلابی مواجه گردید، بیش از ۲۱۴ نفر از پایوران و سربازان وظیفه میهمان این محفل معنوی بودند.

سرهنگ پاسدار نعمتی بیان کرد: از میان شرکت‌کنندگان برتر، در مجموع از هر ۵ رشته پایوران و سربازان ۳ نفراول به عنوان منتخبان استان معرفی میشوندتا در مرحله نهایی این مسابقات که بهمن‌ماه امسال در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. قابل یادآوریست در این رویداد ازداوران ملی وبین المللی برای داوری مسابقات استفاده گردید.

مسئول معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، با تبریک این رویداد معنوی، اظهار کرد: استان خوزستان به عنوان استان عاشورایی، زادگاه مهد قرآن و دارای ظرفیتی بسیار ممتاز در عرصه فعالیت‌های قرآنی است.

وی با اشاره به سابقه درخشان استان در این عرصه افزود: قرارگاه قرآنی نور سپاه استان خوزستان در سه دوره متوالی گذشته جشنواره قرآنی نورسپاه به عنوان یکی از بهترین‌ها و برگزیده‌های جشنواره قرآنی در سطح کل سپاه معرفی شده است که نشان از عمق فعالیت‌های کیفی در این حوزه دارد.

سرهنگ پاسدار نعمتی در ادامه با اشاره به دستاورد‌های سال گذشته یادآور شد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۶ نفر از فرهنگیاران قرآنی برادر و ۲ نفر فرهنگیاران قرآنی خواهران سپاه استان به عنوان منتخبین سپاه برای اعزام به مسابقات قرآن کریم نیرو‌های مسلح انتخاب شدند که ان‌شاءالله یا اعلام ستاد کل سپاه به این مسابقات اعزام خواهند شدوانتظارمی‌رود امسال نیز شاهد درخشش فرهنگیاران قرآنی در سطح سپاه و نیرو‌های مسلح خواهیم بود.

این مسابقات به همت معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان در سالن جلسات و تالار اجتماعات کنگره شهدای خوزستان برگزار شد.